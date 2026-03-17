DIAN incauta $510 millones en medicamentos ilegales en centro clandestino de Cartagena

Tras un trabajo investigativo previo, que permitió obtener información suficiente para solicitar y ejecutar la orden judicial de registro y allanamiento y en desarrollo de acciones coordinadas para fortalecer la lucha contra las redes dedicadas al tráfico y comercialización ilegal de medicamentos, autoridades nacionales e internacionales realizaron un operativo de allanamiento y registro en un inmueble que funcionaba como centro de almacenamiento y distribución clandestina de productos farmacéuticos en la ciudad de Cartagena.

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Durante la diligencia, las autoridades incautaron y aprehendieron medicamentos cuyo valor comercial podría superar los $510 millones y que aun su inventario se encuentra en proceso de verificación. Dentro de estos productos se cuentan 13.900 tabletas de Winadeine F, 4.090 óvulos de Metronist (Metronidazol + Nistatina), 1.974 tabletas de Microgynon Suave, 1.960 tabletas de Bellaface y 434 unidades de Pedialyte, entre otros. También fueron hallados insumos químicos que son utilizados para la producción artesanal de medicamentos, entre ellos tadalafilo, sustancia empleada en tratamientos para la disfunción eréctil y la hiperplasia prostática benigna.

El director seccional de Aduanas de Cartagena, Mauricio Velásquez Castelblanco, afirmó que, “teniendo en cuenta el volumen de mercancía encontrada, la diversidad de productos farmacéuticos y las irregularidades en los medicamentos, de esta aprehensión que se considera de alto impacto, el valor definitivo de la mercancía solamente se conocerá una vez finalicen las labores de conteo e inventario”.

Las autoridades evidenciaron, además, que varios de los medicamentos presentaban fechas de vencimiento alteradas o borradas, y se encontraban almacenados sin cumplir las condiciones mínimas de conservación, control ambiental e higiene exigidas para este tipo de productos, lo que representa un grave riesgo para la salud pública. Adicionalmente, en el lugar fueron encontrados un arma de fuego y la suma de $32.651.000 en moneda nacional.

La operación articulada entre la Policía Nacional de Colombia, la DIAN, la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos – HSI, cobra especial relevancia en el actual contexto de desabastecimiento de medicamentos en el país, situación que puede ser aprovechada por organizaciones ilegales para introducir productos de dudosa procedencia en el mercado.

De igual manera, el hallazgo de medicamentos de uso institucional reviste especial gravedad, toda vez que estos productos están destinados exclusivamente para su utilización en hospitales, clínicas y programas oficiales de salud, por lo que su comercialización al público general está estrictamente prohibida.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la procedencia de los medicamentos aprehendidos, así como la posible responsabilidad penal de las personas vinculadas a esta actividad ilegal.