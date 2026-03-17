Clemencia se viste de fiesta: fe, tradición y grandes conciertos en honor a San José

Para los habitantes de Clemencia, marzo es sinónimo de identidad y alegría. Desde el pasado 10 de marzo y hasta el próximo 19, este municipio bolivarense vive sus Fiestas de San José, una celebración que trasciende lo religioso para convertirse en el gran reencuentro de un pueblo con sus raíces.

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Tradición y cultura popular

La agenda festiva combina la devoción espiritual con el arraigo cultural. Mientras las campanas y procesiones honran al santo protector de los hogares, la adrenalina se traslada al ruedo con el inicio de las tradicionales corralejas, las cuales se desarrollarán desde hoy hasta el lunes 16 de marzo.

El alcalde, Miguel Samir Barrios, enfatizó que el objetivo de este año es consolidar a Clemencia como un referente de paz y convivencia. “Estas fiestas son para reencontrarnos como pueblo y demostrar que sabemos disfrutar de lo que somos”, manifestó el mandatario.

Un cierre con nómina de lujo

El punto máximo de la celebración llegará el jueves 19 de marzo. La plaza principal será el escenario de un gran concierto gratuito que promete ser histórico. La nómina de artistas incluye leyendas y figuras del vallenato y la música tropical como:

Poncho Zuleta y Peter Manjarrés.

Farid Ortiz y Mickey Taveras.

Juanda Iriarte y el sabor del DJ Chawala.

Seguridad garantizada

Para que propios y visitantes disfruten con tranquilidad, la administración municipal coordinó un despliegue especial de seguridad con el acompañamiento permanente de la Policía Nacional y la Infantería de Marina, quienes custodiarán tanto los eventos religiosos como las zonas de concentración masiva.

Clemencia abre sus puertas para demostrar que su fiesta patronal es, ante todo, un símbolo de esperanza y unidad para el norte de Bolívar.