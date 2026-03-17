🔴Arsenal vs Leverkusen EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido de octavos vuelta de Champions

Arsenal recibe en su estadio al Leverkusen para culminar con estos octavos de final de Champions League.

Arsenal mantiene viva la ilusión de pelear por todos los títulos en la temporada y ahora centra su atención en los octavos de final de la Champions League, donde recibirá a Bayer Leverkusen, un rival que llega con una racha marcada por los empates.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta atraviesa un gran momento. Viene de imponerse 2-0 ante el Everton en la Premier League, resultado que le permitió extender su invicto a 13 partidos oficiales, con un balance de 10 victorias y 3 empates. Además, el equipo londinense ha mostrado solidez en eliminatorias europeas, superando 17 de sus últimas 20 series cuando no pierde el partido de ida como visitante.

Le puede interesar: El histórico José Luis Chilavert se rinde ante el nivel de Álvaro Montero

En condición de local, el Arsenal también presenta números contundentes en Champions. Bajo el mando de Arteta, solo ha perdido uno de sus últimos 16 partidos en casa en esta competencia (13 victorias y 2 empates), y esa única derrota fue frente al vigente campeón del torneo.

Por su parte, el Leverkusen llega tras igualar frente al Bayern Múnich el fin de semana, resultado que se suma a una racha de seis partidos sin perder, aunque con cinco empates en ese periodo. El conjunto alemán buscará dar la sorpresa en Londres y cortar su sequía en fases definitivas del torneo.

El historial reciente en esta instancia no favorece al Leverkusen, que no alcanza los cuartos de final de la Champions desde la temporada 2001-2002. Además, ha tenido dificultades fuera de casa en octavos de final, sin lograr marcar en sus últimos tres partidos como visitante en esta fase, con un balance de un empate y dos derrotas.

Le puede interesar: Programación partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League

Con este panorama, el Arsenal parte como favorito, respaldado por su solidez, regularidad y fortaleza en casa, mientras que el Leverkusen intentará romper la tendencia y dar el golpe en una de las series más atractivas de los octavos de final.

Siga acá el minuto a minuto del partido