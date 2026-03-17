Cayeron alias “Mapurito” y “Coto Coto” con expendio de drogas en Villa Mompox, Bolívar

En una jugada contundente contra el microtráfico, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), le cayó de sorpresa a una vivienda en el barrio Villa Mompox, donde fueron capturados dos presuntos jíbaros conocidos con los alias de “Mapurito” y “Coto Coto”.

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Durante el allanamiento, los uniformados encontraron droga lista para su distribución, dinero en efectivo, una gramera y hasta una licuadora, elementos que serían utilizados para la dosificación de estupefacientes.

Según las autoridades, estos sujetos ya tenían cuentas pendientes con la justicia, pues registran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“Seguimos intensificando las acciones operativas para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en el departamento, garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestros ciudadanos”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.