Casa del Niño, finalista en el Galardón TOP BENCH Excelencia en la Gestión

Casa del Niño Hospital Infantil fue seleccionada como finalista en el Galardón TOP BENCH Excelencia en la Gestión, una iniciativa liderada por la Fundación Guayacanes que reconoce las buenas prácticas en la atención en salud que han generado transformaciones en la prestación de los servicios y en la calidad de vida de la población.

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En el marco de la Semana de la Excelencia, que se realiza los días 17 y 18 de marzo de 2026 de manera telepresencial, se presentaron las experiencias finalistas de esta edición.

En esta oportunidad, Casa del Niño fue seleccionada como finalista con dos iniciativas institucionales orientadas a fortalecer la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos: “Implementación de modelo de gestión y gobierno de datos a través de tableros de control” y “Modelo Innovador de Gestión de Camas Hospitalarias: SILOCAM y Estrategias de Prealta”.

Estas experiencias han permitido a la institución optimizar la gestión de la información, mejorar la toma de decisiones en tiempo real, fortalecer el control de los procesos hospitalarios y optimizar el uso de recursos estratégicos como las camas hospitalarias, contribuyendo a reducir tiempos de espera, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una atención más oportuna y segura a los pacientes.

“Para Casa del Niño, ser finalista en este reconocimiento nacional respalda el trabajo de nuestros equipos y nuestro compromiso permanente con la innovación y la mejora continua para seguir brindando una atención pediátrica de calidad a los niños y jóvenes de Cartagena y la región Caribe”, afirma Luis Alberto Percy Vergara, Director General.

Casa del Niño continúa consolidándose como un referente en atención pediátrica especializada, promoviendo soluciones innovadoras que impactan positivamente la salud y el bienestar de la población infantil.