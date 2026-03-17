Capturan en Hatillo de Loba a hombre condenado a 7 años de cárcel por tentativa de feminicidio

En un operativo de registro, control y verificación de antecedentes, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de un hombre que era requerido por la justicia por el delito de tentativa de feminicidio.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Flores, en el municipio de Hatillo de Loba, donde unidades de las Zonas de Atención Policial adelantaban labores de vigilancia y solicitud de antecedentes a ciudadanos que transitaban por el sector.

Durante el procedimiento, los uniformados solicitaron antecedentes judiciales al ciudadano Yeison Javier Rodríguez Martínez, de 31 años de edad, a través del dispositivo PDA institucional.

Al verificar la información en el sistema, se evidenció que el hombre era requerido mediante orden de captura número 034 del 6 de mayo de 2025 por el delito de tentativa de feminicidio.

La orden judicial fue emanada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con las autoridades, Rodríguez Martínez deberá cumplir una condena de 7 años, 9 meses y 3 días de prisión por este delito.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, indicó que “seguimos trabajando de manera permanente para hacer efectivas las órdenes judiciales y garantizar que las personas requeridas por la justicia respondan por sus delitos ante las autoridades competentes”.