Avanza vía al colegio Camilo Torres en El Pozón: ya van 140 metros lineales de pavimento entregados

La transformación de El Pozón no se detiene. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue avanzando en la pavimentación del acceso a la Institución Educativa Camilo Torres, una obra altamente solicitada que ya supera los 140 metros lineales construidos, con un ancho de 6 metros, además de 100 metros de andenes ejecutados.

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Esta intervención, que en total tendrá más de 450 metros lineales de pavimento nuevo en forma de “T”, representa una solución definitiva a una problemática que durante años afectó a estudiantes, docentes y padres de familia, quienes debían enfrentar inundaciones, barro y condiciones indignas para ingresar al plantel.

Actualmente, además del tramo ya pavimentado, se avanza en la excavación y preparación de los próximos segmentos que serán intervenidos. La obra hace parte del programa “Vías para la Felicidad” y corresponde a la primera de siete nuevas vías proyectadas para este barrio.

El alcalde Dumek Turbay destacó que esta intervención no es solo infraestructura, sino una inversión social directa. “El Pozón es protagonista de la transformación de Cartagena. Durante años esta comunidad esperó una solución real y hoy estamos cumpliendo. Esta obra garantiza que nuestros niños puedan llegar a clases en condiciones dignas, sin barro y sin riesgos. Aquí estamos construyendo calidad de vida y oportunidades”, expresó el mandatario.

Para la comunidad escolar

Más de 2.000 estudiantes de la Institución Educativa Camilo Torres, así como cientos de familias del área de influencia, serán beneficiados con esta vía que mejora el acceso y fortalece la seguridad en este sector del barrio.

El secretario de Infraestructura, Wílmer Iriarte Restrepo, explicó que la intervención contempla la construcción de una estructura de pavimento en concreto diseñada para soportar tránsito vehicular constante, con sus respectivos andenes y adecuaciones complementarias. “Estamos ejecutando una obra con criterios técnicos que garantizan estabilidad, drenaje adecuado y durabilidad. No es un arreglo superficial, es una solución estructural pensada para el largo plazo”, señaló el funcionario.

La obra genera actualmente 20 empleos entre mano de obra local y profesionales, dinamizando también la economía de la ciudadanía cartagenera.

Con la pavimentación del acceso a la I.E. Camilo Torres, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa saldando deudas históricas en El Pozón y reafirma que la infraestructura bien planificada es una herramienta poderosa para transformar realidades, mejorar entornos escolares y abrir caminos de progreso para cientos de familias cartageneras.