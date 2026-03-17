Asesino de deportista en Ibagué podría enfrentar una pena superior a los 30 años

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el abogado Alberto Barrios representante jurídico de la familia de Carlos Eduardo Perdomo de 30 años, hombre asesinado en medio de un caso de intolerancia en la Plaza de la 21, rechazó la decisión de un juez de enviar a la prisión domiciliaria a Paulo Andrés Osorio Quintero de 46 años, presunto responsable del homicidio.

“Él era una persona que en su vida diaria se dedicaba a la mensajería de cobros de dinero, préstamos que se hacen a comerciantes de la ciudad, de acuerdo los hechos que imputó la Fiscalía tenemos un homicidio agravado, un homicidio con mayor punibilidad por el uso de armas blancas en este caso un cuchillo como el de su propio trabajo”, dijo el abogado, Alberto Barrios.

Además, destacó que para la familia que defiende la decisión ha generado asombro el hecho que la misma Fiscalía haya pedido la prisión domiciliaria “Y más aún que un juez constitucional la haya concedido advirtiendo que no es un peligro para la sociedad el señor imputado Paula Andrés Osorio”.

Por su parte, como abogado aseguró que respeta la decisión, pero que se interpuso el recurso de apelación con el fin que sea un juez penal del circuito judicial el que resuelva esta situación.

“Me preocupa que este hecho porque los requisitos que se explicaron por parte de este defensor de víctimas estaban para que la persona fuera privada de la libertad intramural por la posibilidad de fuga porque la pena de este caso parte de los 33 años”, resaltó Barrios.

Este hecho ha causado rechazo de la comunidad al punto que amigos y allegados del deportistas Carlos Eduardo Perdomo realizaron un plantón al frente del edificio en el que viviría el victimario con el fin que se haga justicia por este caso de homicidio que ocurrió en un establecimiento de comercio en la Plaza de la 21.