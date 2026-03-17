Alcaldía de Cartagena invierte $3.000 millones en modernización de cuatro centros de salud (CAP)

Con el liderazgo del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, Cartagena también avanza en el fortalecimiento de la prestación de los servicios de atención primaria en salud de todos los cartageneros. Con una inversión cercana a los $3.000 millones, desde la ESE Cartagena de Indias se coordinaron las acciones para la mejora diferencial de los Centros de Atención Primaria (CAP) en salud de los barrios La Esperanza, Olaya Herrera sector El Progreso (cuartelillo), Nuevo Bosque y el corregimiento de Bayunca.

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Además de los modernos hospitales de Nelson Mandela, Canapote y El Pozón, recientemente inaugurados por el alcalde Dumek Turbay Paz, y que se encuentran operando con normalidad, estos 4 CAP se unen a las acciones decididas que adelanta el Gobierno distrital para seguir transformando la prestación de los servicios de salud dignos y humanizados.

“El acceso a la salud, en condiciones dignas y humanizadas, siempre será una prioridad para nuestro Gobierno. Entendemos que no tener que salir del barrio para acceder a la atención esencial que requiere un padre de familia para sus hijos, un adulto mayor y cualquier cartagenero son de los actos que representan transformación integral en la calidad de vida. Por eso, además de esos grandes hospitales como los de Nelson Mandela, El Pozón y Canapote, también garantizar la modernización y funcionamiento de los puestos de salud que se encontraban en el más completo abandono son un paso fundamental para miles de personas”, resaltó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, la gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias Sabrina Van-Leenden, destacó en una visita de verificación de la operación en estos 4 modernos CAP, que:

“Priorizamos estos 4 centros de atención en salud, con servicios de Urgencias, pensando en una mejora sustancial de los demás servicios que le prestamos en ellos a nuestros pacientes, y que también prestará bienestar a los equipos de salud que diariamente brindan nuestros servicios a los cartageneros”.

Estas intervenciones permiten desde ya atender más dignamente a los más de 200 mil residentes que directamente se benefician de ellos en estas zonas de la ciudad y sectores aledaños, prestando servicios con más calidad y calidez, y con capacidad para ser más oportunos, eficaces e integrales en la atención, como se merecen todos los cartageneros.

A través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, desde el segundo semestre de 2025 y hasta hace pocos días, el Gobierno distrital lideró la intervención para la mejora de la infraestructura, acondicionamiento de las instalaciones internas y fachadas, compra de equipos biomédicos, nuevo mobiliario y optimización de los suministros en los Centros de Atención Primaria mencionados. Hoy, esa mejora en la prestación de un mejor servicio es una realidad.

“Efectuamos mejoras en estos CAP que para nosotros eran muy importantes porque en ellos se prestan servicios a comunidades de sectores donde hay bastante densidad poblacional en la ciudad y que tienen una alta demanda de la atención primaria en salud”, agregó la funcionaria durante el recorrido realizado por estos centros.

Todas las intervenciones referenciadas permiten una mejora diferencial en la prestación de servicios como urgencias, consulta externa, psicología, observación clínica, pediatría, vacunación, nutrición, estudios de rayos X, laboratorios de citología cérvico-uterinos, servicio de ecografía obstétrica y atención odontológica, según la necesidad de cada puesto de atención en específico

Las intervenciones de estos cuatro centros se priorizaron debido al estado notorio de deterioro de las condiciones de estos centros de atención, que no permitían el adecuado ejercicio de las funciones de los equipos de salud, ni prestar una atención digna a los pacientes / usuarios.

Estos centros de atención mejorados hacen parte de la red conformada por los 3 hospitales previamente reseñados y 47 CAP, puestos y centros de atención pública en salud con los que cuenta el Distrito, distribuidos por toda la ciudad y que son gerenciados por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.