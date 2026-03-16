Veinte heridos en 10 accidentes de tránsito durante el fin de semana en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que durante el fin de semana las autoridades de tránsito de Ibagué adelantaron operativos en diferentes sectores de la capital del Tolima, con el objetivo de garantizar la seguridad en las vías de la ciudad.

El informe de la Secretaría de Movilidad reveló que se impusieron 138 infracciones a conductores que fueron sancionados por abandonar sus vehículos, por prestar transporte informal, mal parqueo y no portar la documentación obligatoria como SOAT, revisión técnico-mecánica o licencia de conducción.

¿Cuántos conductores borrachos encontraron en las calles de Ibagué?

Nuevamente siete conductores fueron sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez, por lo que los vehículos fueron inmovilizados conforme a lo establecido por la normatividad vigente.

Dato: en materia de accidentalidad, durante el mismo periodo se registraron 10 siniestros viales, que dejaron 20 personas lesionadas.

“Reiteramos el llamado a los ciudadanos a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y evitar comportamientos que puedan poner en peligro la vida propia y la de los demás”, afirmó Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.