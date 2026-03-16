Veeduría advierte nueva prórroga a millonario contrato para cambio de la red semafórica de Ibagué

Ibagué

Como un contrato eterno catalogó la veeduría Veemovil la nueva prórroga que le entregó el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué al contratista que instala la fase 1 de la nueva red semafórica de Ibagué.

El contratista Smart City no ha terminado de adelantar las obras y la instalación de algunas de las intersecciones semafóricas, debido a que según Rubén Darío Calderón, representante de la veeduría Veemovil, parte de los equipos siguen en el proceso de importación.

Calderón reveló que serán 90 días más en los que el contratista Unión Temporal Ibagué Smart City deberá seguir ejecutando este contrato que tiene un presupuesto oficial cercano a los $9 mil millones.

“Hacemos un seguimiento estricto a este contrato para la nueva red semafórica, ahora se le da al contratista tres meses más, seguimos los ibaguereños sin tener una red semafórica moderna y conectada. Esto genera un impacto negativo para la movilidad”, dijo Rubén Darío Calderón.

El contrato que se tenía que entregar afínales del año 2025 ha tenido tres prorrogas y está argumentado que la interventoría solicitó sanción, pero los funcionarios del SETP no hicieron nada resaltó la Veeduría Veemovil.

“Tenemos los informes de interventoría donde le pide a la entidad sancionar por los incumplimientos reiterados, vamos en el mes de marzo de 2026, los equipos siguen sin ser instalados”, destacó.

¿Qué pasará con los funcionarios que no sancionaron al contratista?

“Se denota una actitud complaciente de los funcionarios del SETP frente a estos incumplimientos reiterados legalmente comunicados por parte de la interventoría que se va a lavar las manos, mientras que los ibaguereños seguimos con los problemas de movilidad en algunos sectores”, dijo Calderón.

Finalmente, aseguró Rubén Darío Calderón que existen intersecciones con la nueva red semafórica instalada que no está en funcionamiento porque no se han terminado los obras civiles, en otros casos los semáforos no han llegado a Colombia porque están en el proceso de importación.