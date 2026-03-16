Procuraduría exige medidas por gesto obsceno de obrero contra mujeres en marcha del 8M en Ibagué

Ibagué

La Procuraduría General de la Nación activó acciones preventivas tras el polémico gesto obsceno de un obrero contra jóvenes que participaban en una marcha por el Día Internacional de la Mujer en Ibagué.

Se trata del episodio registrado el pasado 9 de marzo en la carrera Quinta con calle 19 de Ibagué, donde el obrero que participaba en obras de pavimentación se tocó sus genitales frente a un grupo de mujeres que participaba en la movilización, lo que generó una confrontación física que se volvió viral en redes sociales.

“De acuerdo con lo reportado por medios de comunicación locales y material audiovisual, el agresor habría adoptado una actitud intimidante contra personas de sexo femenino que participaban en la marcha de este 9 de marzo”, precisó la entidad.

La Procuraduría Regional del Tolima les pidió a la alcaldesa de Ibagué, a la Secretaría de Infraestructura, a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía Seccional del Tolima informar las actuaciones administrativas, policivas y penales, al igual que las medidas adoptadas frente a estos hechos que podrían constituir violencia de género.

“El ente de control insistió en la obligación de las autoridades de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, así como en el deber de garantizar entornos seguros para el ejercicio del derecho a la protesta y la participación ciudadana”, reveló el Ministerio Público.

Finalmente, el Ministerio Público recordó que las entidades deben contar con protocolos, rutas claras de atención, medidas de protección y acciones de capacitación para prevenir el acoso sexual y las violencias basadas en género, y reiteró que la omisión de estas obligaciones puede dar lugar a actuaciones disciplinarias.