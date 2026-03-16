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16 mar 2026 Actualizado 17:08

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Murió Heliodoro Otero, histórico locutor de la radio colombiana

Heliodoro Otero fue una de las voces más reconocidas de la radio en Colombia, pasando por cadenas como Caracol Radio y RCN.

Murió Heliodoro Otero

Murió Heliodoro Otero

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Se confirmó la muerte del referente de la radio colombiana Heliodoro Otero, quien fue locutor y una de las voces más reconocidas del país.

En su trayectoria profesional pasó por cadenas como Caracol Radio, RCN y Todelar.

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Asimismo, trabajó en Avianca como ‘despachador’ de vuelos en el aeropuerto de Techo en Bogotá.

Escuche otra de las entrevista con Heliodoro Otero aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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