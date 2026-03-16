Magangué proyecta su futuro: así será la segunda fase del Malecón con canchas y centros gastronómico

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, presentó los detalles de la segunda fase del proyecto del malecón de Magangué, una obra que transformará el frente del río en un gran espacio público para el encuentro ciudadano, la cultura y el disfrute de las familias.

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El mandatario explicó que esta nueva etapa busca ir más allá de una intervención técnica de protección y urbanismo, convirtiéndose en un lugar pensado para la vida comunitaria, el turismo y la integración de los habitantes con su entorno natural.

“El Malecón de Todos será un espacio diseñado para la gente. Queremos que las familias vuelvan a encontrarse a orillas del río, que los niños jueguen, que los emprendedores crezcan y que Magangué recupere plenamente su conexión histórica con el Magdalena”, expresó el gobernador.

La segunda fase del proyecto contempla la construcción de centros gastronómicos, que impulsarán la economía local y el turismo; canchas deportivas, pensadas para promover la actividad física y la convivencia; así como jardines, zonas verdes y senderos peatonales que permitirán a los ciudadanos recorrer y disfrutar el paisaje ribereño.

De acuerdo con el gobernador Arana, esta intervención convertirá el malecón en un gran punto de encuentro para la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de pertenencia de los magangueleños con su territorio.

“Estamos construyendo mucho más que infraestructura. Estamos creando un lugar para la cultura, la recreación y la felicidad de nuestra gente”, añadió.

Con esta nueva etapa, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y social del municipio, proyectando a Magangué, conocida como la ‘Ciudad de los Ríos’, como un destino donde el río Magdalena vuelve a ser protagonista de la vida cotidiana.

El Malecón de Todos marcará así un nuevo capítulo para la ciudad, devolviéndole a sus habitantes un espacio público moderno, incluyente y lleno de oportunidades para compartir y crecer en comunidad.