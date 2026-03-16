Madre denuncia a EPS por incumplimientos en tratamiento de menor con discapacidad en Cartagena

Una grave denuncia por presunta vulneración de derechos a la salud realizó Carol Mora, residente del barrio Los Cerros, en contra de la EPS Coosalud. Según la madre, su hija Abril, de 11 años —quien padece autismo, hidrocefalia, epilepsia de difícil manejo y retraso mental—, lleva tres años esperando una reprogramación de su neuroestimulador y una cirugía cerebral profunda sin éxito.

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La denunciante señala que, a pesar de contar con una tutela integral ganada, la EPS ha incumplido con la entrega de medicamentos y la realización de una junta médica con el equipo multidisciplinario original de la Clínica Puerto Azul en Barranquilla, quienes conocen el caso desde hace cinco años.

“Me están pidiendo estudios vencidos de 2021 y me remiten a otras clínicas donde el proceso empezaría de cero. Mi hija no es un experimento”, manifestó Mora, quien además denunció que la entidad le envió personal no idóneo para evaluar la necesidad de un acompañamiento de enfermería permanente, dictaminando que la niña es “funcional”.

La respuesta de Coosalud

Ante estas declaraciones, la EPS Coosalud emitió un pronunciamiento oficial asegurando que se ha realizado un seguimiento riguroso y que las autorizaciones se han gestionado de manera oportuna.

La entidad destacó los siguientes puntos:

Gestión de servicios: Afirman haber garantizado la programación de valoraciones integrales y procedimientos de alta complejidad en su red prestadora.

Afirman haber garantizado la programación de valoraciones integrales y procedimientos de alta complejidad en su red prestadora. Negativa de la acudiente: Según Coosalud, el proceso se ha frenado por “reiteradas negativas” de la madre para asistir a las citas y juntas médicas programadas.

Según Coosalud, el proceso se ha frenado por “reiteradas negativas” de la madre para asistir a las citas y juntas médicas programadas. Respaldo legal: La EPS sostiene que las autoridades competentes han ratificado su diligencia, reconociendo que han adelantado todas las gestiones necesarias para asegurar el tratamiento.

Mientras la madre asegura que ha interpuesto incidentes de desacato ante la justicia por los pagos de medicamentos no reembolsados y la falta de soluciones reales, la EPS insiste en que continuará con el seguimiento del caso para garantizar la calidad en la atención de la menor.