Juez envía a prisión domiciliaria a presunto asesino de un deportista de Ultimate en Ibagué

Ibagué

Un juez de Control de Garantías decidió enviar con medida de prisión domiciliaria a Paulo Andrés Osorio Quintero de 46 años, persona que fue capturada el pasado sábado 14 de marzo como presunto responsable de la agresión con arma blanca contra Carlos Eduardo Perdomo de 30 años, en hechos ocurridos en una carnicería de la Plaza de la 21 de Ibagué.

Según informó la Policía Metropolitana a través de su oficina de comunicaciones, en una rápida reacción de miembros de la institución se capturó en flagrancia a Osorio Quintero de 46 años, como presunto responsable del delito de tentativa de homicidio, luego de ser señalado por la victima de haberlo agredido con un arma cortopunzante, delito que se modificó a homicidio tras la muerte de Perdomo.

En el informe que entregaron las autoridades se indica que los hechos ocurrieron al interior de un establecimiento de comercio en el barrio La Estación, donde se habría presentado una discusión entre dos hombres, al parecer por una deuda económica, que terminó en una riña y con este fatal desenlace.

Ante esta decisión, la familia de Carlos Eduardo Perdomo rechazó que en medio del proceso de legalización de captura se haya enviado con prisión domiciliaria al victimario bajo el argumento que no representa peligro para la sociedad.

“Él no era ningún cobrador gota a gota, él era domiciliario, era un deportista de alto rendimiento, no sabemos porque él estaba allí en ese momento. Él era profesional en salud ocupacional, como no le había salido trabajo se dedicaba a hacer domicilios”, resaltó uno de los familiares que pidió reserva de su nombre.

Finalmente, aseguraron que esperan que se haga justicia porque en los videos presentados en la audiencia se ve como fue la agresión “Se declara inocente y en el video se ve como lo mata, no hay justificación”.

Dato: amigos y llegados de este deportista de Ultimate esperan adelantar un plantón en el edificio en el que viviría la persona acusada de la agresión.