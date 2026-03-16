Investigan un posible envenenamiento de varias mascotas de compañía en Sabaneta

Sabaneta- Antioquia

Mediante las redes sociales se ha denunciado que en el municipio de Sabaneta se está reportando un envenenamiento de mascotas de compañía en los parques de la población. En un video, varias personas denunciaron esta situación; se habría reportado en los menos tres perritos.

Las personas piden a las autoridades investigar este caso de maltrato animal en esa población del sur del valle de Aburrá. Además, de mayor acompañamiento en las zonas afectadas presuntamente por el envenenamiento de mascotas.

“Yo soy la mamá de Abril, y lo viví en carne propia. Los perros no merecen morir así”, dijo una de las afectadas.

Por su parte, la alcaldía de Sabaneta informó que, una vez conoció el caso, se contactó con las personas afectadas y comenzó la investigación para esclarecer los hechos. Así mismo, pidió a las autoridades competentes iniciar la investigación de los hechos, aunque recalca que por ahora no hay denuncias oficiales al respecto.

“Como acciones inmediatas para atender la situación, tendremos operativos de limpieza en los diferentes parques donde se han presentado estas situaciones. Asimismo, ofrecemos acompañamiento psicosocial en el proceso de duelo para las familias afectadas. Estamos realizando también articulación con las autoridades competentes para la judicialización de los posibles responsables. Igualmente, estamos realizando seguimiento a través de las cámaras de monitoreo de nuestra central y finalmente estaremos adelantando campañas de concientización con todos los tutores”, Sara Jaramillo, secretaria del Medio Ambiente.

Finalmente, la alcaldía rechazó estas situaciones y manifiesta que comprenden el dolor, la indignación y la tristeza que generan estos hechos.