Gobernador Yamil Arana entregará 6 nuevos escenarios deportivos en el sur de Bolívar este año

El sur del departamento vive un momento histórico para el desarrollo del deporte y la recreación. Durante este año, la Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, entregará seis importantes escenarios deportivos que fortalecerán los procesos de formación, competencia y aprovechamiento del tiempo libre para niños, jóvenes y comunidades de esta subregión.

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Estas obras hacen parte de la apuesta del gobierno departamental por impulsar el deporte como herramienta de transformación social, brindando espacios modernos y dignos que fomenten el talento deportivo y contribuyan al bienestar de miles de habitantes del sur de Bolívar.

Uno de los proyectos más representativos se desarrolla en el municipio de San Pablo, donde avanza la construcción de la Pista de Patinaje Elías del Valle, con una inversión de 2.300 millones de pesos.

Este proyecto impactará positivamente a aproximadamente 600 niños y niñas vinculados a escuelas de formación en patinaje. La intervención permitirá recuperar este escenario como un referente regional para la práctica de esta disciplina.

Entre las principales especificaciones de la obra se destacan:

• Demoliciones y desmontes de estructuras deterioradas, incluyendo pisos, barandas, cielorrasos, divisiones metálicas y unidades sanitarias.

• Instalación de barandas metálicas de protección para la pista de velocidad.

• Obras civiles complementarias como drenajes, reparación de muros, sellado de juntas y grietas.

• Renovación del sistema eléctrico mediante luminarias LED de alto desempeño, canalizaciones y tableros eléctricos.

También en San Pablo se adelanta la construcción del Estadio de Fútbol 11 del barrio Belén, que contará con medidas reglamentarias FIFA, permitiendo que los deportistas locales dispongan de un escenario moderno para entrenamientos y competencias oficiales.

En el municipio de Simití, la Gobernación ejecuta dos importantes obras: una nueva pista de patinaje y un complejo deportivo que incluirá una cancha de fútbol y dos canchas múltiples, espacios que fortalecerán la práctica de diferentes disciplinas y ampliarán la oferta deportiva para niños y jóvenes del municipio.

Por su parte, en Santa Rosa del Sur se construyen dos escenarios, entre ellos, un nuevo estadio de fútbol que contará con 6.600 metros cuadrados de área, grama sintética con medidas FIFA, graderías cubiertas, camerinos y baterías sanitarias, garantizando condiciones adecuadas tanto para deportistas como para los aficionados.

En ese mismo municipio se ejecuta la obra del Centro de Alto Rendimiento, que incluirá:

•Auditorio y graderías: adecuación de piso, renovación de butacas y accesos, instalación de barandales

•Cubierta y cerramientos: reparación y sellado de la cubierta metálica, cambio de canaletas y bajantes, resane y pintura anticorrosiva de estructuras

•Muros y fachadas: resane de grietas, estuco, impermeabilización y pintura tanto exterior como interior

•Cancha polideportiva interna: nivelación de piso, aplicación de malla epóxica, demarcación deportiva y sellado de juntas

•Puertas, ventanas y rejas: reposición de herrajes, marcos y vidrios; instalación de rejas de seguridad perimetral.

•Instalaciones hidráulicas: renovación de redes de agua potable, desagües, baterías sanitarias, lavamanos y duchas.

•Instalaciones eléctricas: instalación de nuevo cableado, tableros, iluminación general y de emergencia, tomas de corriente y tuberías embebidas.

•Dotación de equipos: tableros de marcación, mobiliario como mesas, sillas y tableros de anuncios

•Limpieza y embellecimiento: lavado a presión, paisajismo ligero y mobiliario exterior como bancas y papeleras

Con estas inversiones, la Gobernación de Bolívar ratifica su compromiso con el desarrollo integral del territorio, apostándole al deporte como motor de oportunidades, convivencia y progreso para las comunidades del sur del departamento.

“Estos escenarios no solo representan infraestructura; son espacios para que nuestros niños y jóvenes sueñen, se formen y encuentren en el deporte un camino de vida”, ha reiterado el gobernador Yamil Arana al destacar la importancia de estas obras para el futuro deportivo del departamento.

Está obra beneficiará directamente a 1.000 deportistas, entre niños, niñas y jóvenes, y adultos.