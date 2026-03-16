Entre aulas y veredas, una subteniente protege la niñez en Bolívar

El ruido de los pupitres, las risas que se escapan entre los pasillos y el bullicio propio de un recreo escolar anuncian que algo distinto está por ocurrir en la escuela. De pronto, entre el polvo del camino y el verde del uniforme, aparece una visitante que los niños ya conocen.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

—¡Llegó la policía! —grita uno de ellos.

Pero no es un grito de temor. Es de alegría.

En cuestión de segundos, varios niños corren hacia ella. La rodean, la abrazan, algunos le dan besos en la mejilla y otros simplemente se quedan a su lado esperando escucharla. Para ellos no es solo una autoridad: es una amiga que llega a escucharlos, orientarlos y recordarles que no están solos.

Ella es la subteniente Leidy Dajana Valbuena Vargas, una joven oficial de 27 años, nacida en el municipio de Pitalito, Huila, que encontró en la Policía Nacional una forma de unir su vocación de servicio con su compromiso por la niñez.

Quienes trabajan con ella coinciden en algo: siempre lleva una sonrisa. Una sonrisa que rompe barreras, genera confianza y hace que los niños se acerquen sin miedo.

Antes de vestir el uniforme, su camino ya estaba marcado por el deseo de ayudar a otros. Es psicóloga de profesión y profesional en Administración de Empresas, y ha fortalecido su formación con diplomados en educación inclusiva, pedagogía de primera infancia e intervención social en infancia y adolescencia.

Ese conocimiento hoy se convierte en una herramienta fundamental para comprender las realidades que viven muchos niños y adolescentes, especialmente en zonas donde las dificultades sociales suelen aparecer desde muy temprano.

Desde hace más de tres años forma parte de la Policía Nacional de los colombianos, institución desde la cual ha encontrado la oportunidad de trabajar directamente por la protección de quienes representan el futuro del país.

Actualmente se desempeña como jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Bolívar, una labor que la lleva a recorrer municipios, corregimientos y veredas, donde muchas veces la presencia institucional es limitada, pero las necesidades de orientación y acompañamiento son enormes.

Su trabajo se desarrolla a través de la estrategia EPAIS —Entornos Protectores para la Infancia y la Adolescencia—, con la que visita instituciones educativas, dialoga con estudiantes, orienta a docentes y promueve entornos seguros para prevenir situaciones como la violencia, el abuso, el acoso escolar y el consumo de sustancias psicoactivas.

Más que charlas o campañas pedagógicas, sus visitas se convierten en espacios de confianza.

Hay niños que aprovechan para contarle lo que sueñan ser cuando crezcan. Otros le hablan de sus preocupaciones o simplemente buscan escuchar una palabra de aliento.

Para ella, cada historia importa

“La subteniente Leidy Valbuena representa el verdadero espíritu de la Policía Nacional. Su trabajo con la niñez y la adolescencia fortalece la confianza de la comunidad y contribuye a construir entornos seguros donde nuestros niños puedan crecer protegidos y con oportunidades”, destacó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Y así, entre caminos rurales, aulas escolares, cuadernos abiertos y risas infantiles, la subteniente continúa su recorrido por el departamento.

Porque en cada escuela que visita, en cada abrazo que recibe y en cada niño que la escucha con atención, su misión se vuelve clara: proteger no solo derechos, sino también los sueños de toda una generación.

Por: Emilio Gutiérrez Yance