Culminó el escrutinio en el Tolima: estos son los representantes a la Cámara electos

Tolima

Una semana después de las elecciones del 8 de marzo, las autoridades electorales culminaron el proceso de escrutinio en el Tolima, proceso que ratificó en sus curules a los seis representantes electos por el departamento según el preconteo, aunque modificó levemente las cifras conocidas en un principio.

En diálogo con Caracol Radio, el delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el Tolima, Robinson Forero Alarcón, entregó un balance positivo del escrutinio, que en el departamento y en Ibagué tardó una semana. En total, en el Tolima para la Cámara de Representantes votaron 493.263 personas.

“Es un balance muy bueno. Es importante felicitar a las autoridades de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque fue un proceso muy rápido, en el que solo tuvimos un municipio, especialmente Melgar, con una impugnación que se resolvió por la Comisión General Delegada con muy buenas razones, ajustando siempre el principio del voto electoral y de transparencia electoral, así como el respeto por los respectivos candidatos”, manifestó el delegado.

Así las cosas, la votación general por listas y coaliciones en el Tolima quedó de la siguiente manera:

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO: 178.567

PACTO VERDE POR EL TOLIMA: 107.531

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO: 95.589

PARTIDO DE LA U, MIRA, SALVACIÓN NACIONAL, ADA: 51.175

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO: 42.824

PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES: 12.092

PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO: 1.922

PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA: 1.841

FUERZA TOLIMA: 1.722

En el proceso de escrutinio, las mayores modificaciones en los resultados fueron para las listas del Pacto Histórico y el Centro Democrático, que recuperaron 1.347 y 734 votos, respectivamente, con relación al preconteo.

Por tanto, las curules en la Cámara por el Tolima se mantienen para: Guillermo Ignacio Alvira, Delcy Isaza y Alejandro Martínez, del Partido Conservador; Marco Emilio Hincapié y Renzo García, del Pacto Histórico; y Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático. El lunes 16 de marzo, a las 3:00 de la tarde, recibirán las credenciales como congresistas por parte del CNE.

El balance político

Renzo García fue el único representante electo que hizo presencia al finalizar el escrutinio en Ibagué. El congresista electo resaltó que, con los resultados de las recientes elecciones, el Pacto Histórico se consolida como la primera fuerza política en la ciudad y la segunda a nivel departamental.

“En este escrutinio logramos superar algunos votos más; es decir, la diferencia con el partido que nos seguía queda alrededor de 2.500 votos, y eso nos da toda la fuerza para seguir demostrando que podemos hacer política electoral de una manera humilde, sencilla, con compromiso social, con vocación de trabajo territorial, entendiendo que la política solamente tiene sentido cuando se ejerce y se construye en pro de los sectores que más lo necesitan”, expresó García.

Los resultados del escrutinio también ratificaron las curules de cinco senadores tolimenses: Miguel Ángel Barreto, Santiago Barreto, Ana Paola Agudelo, Juan Caicedo y John Alejandro Bermeo. El único en duda era Santiago Barreto, que tras el escrutinio logró superar la barrera de los 80.000 votos y asegurar su lugar en el Senado.