Condenado a 25 años de cárcel hombre que abusó sexualmente de su hijastra en Cartagena

Tras la contundente presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento dictó una sentencia de 25 años de prisión contra un hombre de 32 años, hallado responsable de abusar sexualmente de la hija de su compañera sentimental.

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Los hechos

El atroz suceso tuvo lugar el 18 de octubre de 2022 en una vivienda del barrio Flor del Campo, en el sur de Cartagena. De acuerdo con la investigación liderada por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), el hoy condenado aprovechó que se encontraba a solas con la víctima, una menor de 13 años, para obligarla a consumir sustancias estupefacientes.

Posteriormente, mediante el uso de un arma cortopunzante, intimidó a la joven para realizarle tocamientos y accederla carnalmente. Bajo amenazas de muerte si revelaba lo ocurrido, el agresor intentó silenciar a la menor; sin embargo, gracias a la denuncia oportuna de sus familiares, las autoridades lograron iniciar el proceso judicial.

Cargos y sanciones

El agresor fue capturado en noviembre de 2022 y, tras el juicio, fue sentenciado por los delitos de:

Acto sexual con menor de 14 años agravado.

Acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Además de los 25 años de reclusión, el fallo judicial estableció una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Aunque la defensa aún puede interponer recursos de ley, la sentencia representa un paso crucial en la justicia para las víctimas de violencia sexual en el Distrito.