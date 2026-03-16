Concejo de Cartagena evalúa avance del 64% en el POT y gestión de $198 mil millones en regalías

El secretario de planeación, Emilio Molina, presentó ante el concejo el informe de gestión con corte a diciembre de 2025 y actualización al 15 de febrero de 2026, destacando avances en la ejecución del Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027”.

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Entre los resultados más relevantes se encuentran la viabilización de 305 proyectos en 2025 y 271 en lo corrido de 2026, así como la aprobación de cuatro proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de $198 mil millones, orientados a iniciativas como el Distrito Creativo, la reconstrucción de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena y obras viales en la Localidad 2.

También se reportó un avance del 64,2 % en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y del 86 % en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, cuya propuesta ya fue radicada ante el Ministerio de las Culturas. En materia social, se destacó la realización de 13.780 encuestas del SISBÉN, la inclusión de 15.972 personas en la base de datos y 113 jornadas móviles de atención en zonas urbanas y rurales del Distrito.

El concejal Armando Córdoba instó a que el seguimiento a la ejecución de los proyectos sea riguroso, con el fin de garantizar resultados y responderle a la ciudadanía con total transparencia y conforme a la ley.

A su vez, el cabildante Jhoan Correa aseguró que existen inconsistencias en los porcentajes y programas presentados, especialmente en lo relacionado con los avances y la ejecución. “Hubo una capacidad técnica importante, pero se debe demostrar el impacto y que los resultados se vean reflejados en los cartageneros, cosa que no está ocurriendo”, afirmó Correa.

Por su parte, la concejal Luz Marina Paria señaló que, tras la presentación del informe, persisten varias dudas, por lo que anunció que presentará un derecho de petición con el fin de aclarar el impacto de los programas y el alcance de los mismos.

Proponen los concejales

Al finalizar la presentación del informe, el concejal Armando Córdoba hizo un paréntesis presentar una proposición sobre la necesidad de no dejar de lado los cuerpos de agua de la ciudad, los cuales según señaló, están siendo afectados con el argumento de que es necesario para el desarrollo de obras orientadas al fortalecimiento del turismo en Cartagena.

A su vez, el concejal Julio Bejarano presentó un video en el que una docente del Colegio José de la Vega denuncia presunto acoso y maltrato psicológico por parte del rector y de algunos padres de familia. Bejarano solicitó una respuesta oportuna por parte del secretario de Educación y una pronta intervención frente a esta situación.

Para finalizar, el concejal Laureano Curi se refirió a la tragedia ocurrida el pasado fin de semana en la isla de Barú, donde una médica perdió la vida en un accidente con una embarcación. Curi Zapata solicitó citar al secretario de Distriseguridad para que socialice las acciones de protección que se están implementando en las playas y le pidió “bajarle al show mediático” que —según señaló— se muestra en redes sociales y que, a su juicio, no contribuye a la protección de turistas y cartageneros.