Caen disidentes de alias Calarcá con lista de víctimas de extorsión en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de un operativo adelantado por un grupo especial del GAULA de la Policía con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial en el que allanaron una finca en la vereda San Rafael, jurisdicción del corregimiento Coello Cocora, donde materializaron la captura en flagrancia de dos hombres, padre e hijo, presuntos integrantes de la estructura “Joaquín González”, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

La operación se desarrolló dando cumplimiento a una orden de allanamiento emitida por una fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Los detenidos son un hombre de 43 años que tiene varias anotaciones judiciales, por los delitos de amenaza, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir con fines de porte y tráfico de armas. Y el segundo un joven de 21 años, hijo del primer capturado, en este caso no registra antecedentes judiciales.

“La operación conjunta además de propinar este contundente golpe a este grupo armado organizado residual, también permitió la incautación de una pistola, un revolver, 86 cartuchos de diferentes calibres, 3 proveedores, 7 celulares, 3 radios de comunicación, panfletos alusivos al frente Jorge Suarez Briceño”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el oficial, en medio de la operación que se desarrolló en zona rural de la capital del Tolima, se encontró una agenda con información de posibles víctimas de extorsión en el departamento del Tolima.

Dato: los capturados presuntamente harían parte del círculo cercano de alias ´Marcos´ cabecilla del frente Jorge Suarez Briceño, que lidera en el país alias ´Calarcá´.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía Especializada de la Dirección contra las Organizaciones Criminales, al primero de los capturados le imputo los delitos de porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir con fines de extorsión, y a su hijo solo porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con información de inteligencia y a los elementos hallados en la vivienda, los capturados adelantarían posibles actividades de comunicación, coordinación y apoyo logístico vinculadas a integrantes de esta estructura criminal, la cual viene generando afectaciones a la seguridad en la región mediante presuntas extorsiones, intimidaciones y control ilegal en zonas rurales.

Finalmente, el coronel López, aseguró que las autoridades seguirán desplegando las capacidades de inteligencia, y asestando golpes contundentes contra los integrantes de este frente, que buscan consolidarse en municipios como San Antonio, Roncesvalles y Rovira.