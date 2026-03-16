Alcaldía de Cartagena lamenta muerte de médica y pide celeridad en investigación de la autoridad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, lamenta profundamente el incidente ocurrido en el sector Mar Azul (Isla de Barú)— el domingo, 15 de marzo de de 2026— en medio del cual perdió la vida la médico caqueteña Julie Natalie Bohórquez Romero, de 42 años, cuyas circunstancias son investigadas por la autoridad marítima competente.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena informa que, una vez conocido el lamentable caso, ha mantenido comunicación permanente con el Cuerpo de Guardacostas y que solo será la autoridad marítima la que determine con precisión las circunstancias de lo ocurrido.

Al respecto, el secretario (e) de Turismo, Milton Pereira Blanco, envío una voz de condolencias a familiares de la víctima, entre tanto avanzan las investigaciones.

“Lamentamos profundamente ese incidente. Enviamos un saludo de condolencia a la familia. Estamos trabajando articuladamente con Guardacostas para determinar con precisión cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió este siniestro en la zona de Agua Azul. Preliminarmente, estamos determinando cuáles fueron las circunstancias para efectos de que el operador, que es un privado, pueda dar las explicaciones correspondientes y que la autoridad marítima determine qué sucedió en el siniestro”, dijo Pereira.

Y reiteró: “Hay un informe que está siendo analizado por la autoridad marítima y son ellos quienes determinarán las circunstancias de lo que sucedió exactamente en el lugar se los hechos”.

Por su parte, Rafael Navarro España, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), lamentó que, pese a que la profesional de la salud fue remitida en su momento al Hospital de Bocagrande, no fue posible salvarle la vida.

“Enviemos nuestra voz de condolencia a toda su familia. El reporte indica que se intervino, se aplicaron medidas como tubo de tórax, se reanimó. Salió de manera inicial de este paro cardiorrespiratorio. Pero, lastimosamente, falleció por las heridas múltiples que tuvo, como contusión en el tórax, traumas, heridas penetrantes en miembros superiores”, concluyó Navarro.