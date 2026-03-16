Alcaldesa de Ibagué y bancada electa del Tolima acuerdan impulsar proyectos estratégicos

Tolima

En la mañana de este lunes, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se reunió en su despacho con buena parte de la bancada parlamentaria del Tolima que resultó electa en las elecciones del 8 de marzo.

A la convocatoria de la mandataria respondieron los senadores electos Miguel Ángel Barreto y Santiago Barreto, del Partido Conservador, y Alejandro Bermeo, de Salvación Nacional. Asimismo, los representantes a la Cámara electos por el Tolima: Guillermo Alvira, Delcy Isaza y Alejandro Martínez, del Partido Conservador, y Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático.

Durante la reunión se socializaron las principales iniciativas y necesidades del municipio en materia de infraestructura, seguridad, desarrollo rural, vivienda, conectividad aérea y reactivación económica. Con el respaldo de la próxima bancada tolimense, se espera gestionar recursos desde el Congreso de la República.

“Nos une lo fundamental, nos une el amor por esta ciudad y creemos que este espacio demuestra grandeza y amor por este territorio. Sin odios, sin sectarismos y con el único deseo de cumplirles a los ibaguereños. Mil gracias a los congresistas, a esta bancada tolimense que va a entregar un mensaje de unidad a todo el país”, destacó la mandataria al final del encuentro.

La alcaldesa Aranda destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con la bancada tolimense para impulsar las iniciativas que requiere la capital y avanzar en la gestión de recursos que permitan materializar proyectos clave para el desarrollo de Ibagué.

“Desde la Alcaldía estamos dispuestos a construir una agenda común con nuestra bancada para que Ibagué siga avanzando y consolidándose como una ciudad con más oportunidades para todos”, concluyó.

Entre los temas priorizados se destacó la consolidación de la Central de Abastos, un proyecto clave para fortalecer la comercialización de productos agrícolas, mejorar las condiciones para los productores del Tolima y dinamizar la economía regional.

De igual forma, se planteó la necesidad de mejorar las capacidades del Aeropuerto Perales, como la ampliación de su pista, para impulsar el turismo, atraer inversión y mejorar la competitividad de la terminal aérea.

A esto se suma la gestión de recursos ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para garantizar el avance del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).

“En el Tolima tenemos que ponernos de acuerdo en proyectos de importancia estratégica para la Nación. La única manera para que el Tolima e Ibagué sean interesantes para el Presupuesto General y el Plan Nacional de Desarrollo es que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en proyectos de importancia estratégica para la Nación, como el Aeropuerto Internacional o la doble calzada Ibagué – Cajamarca”, expresó Santiago Barreto.

Por su parte, el representante Carlos Edward Osorio reconoció que en repetidas ocasiones han fracasado las iniciativas de unir a la bancada parlamentaria del Tolima alrededor de intereses comunes, por encima de sus diferencias partidistas.

“En el pasado esto no ha funcionado, pero espero que la cuarta sea la vencida, que antepongamos los intereses colectivos sobre los personales, que entendamos el momento difícil y crítico por el que atraviesa Colombia. La única opción que tenemos es trabajar en equipo”, concluyó.

Los únicos ausentes fueron los representantes electos por el Pacto Histórico, Marco Hincapié y Renzo García, quienes priorizaron una reunión de la bancada de su partido en Bogotá.