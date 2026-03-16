Alcalde Dumek Turbay alcanza un 83,3 % de favorabilidad en Cartagena, según encuesta del CNC

Cartageneros ven con optimismo el rumbo de la ciudad y respaldan la gestión que viene adelantando la administración del alcalde Dumek Turbay en sectores como salud, infraestructura y deportes. Así lo evidencian los resultados de una encuesta de percepción sobre la gestión de la Alcaldía de Cartagena, realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), entre el 1 y el 7 de marzo de 2026, en las tres localidades de Cartagena.

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A poco más de dos años de gobierno de Dumek Turbay, ante la pregunta: “En su opinión, las cosas en Cartagena, en general, ¿van por buen o mal camino?”, el 75,6% de los encuestados respondió que la ciudad va por buen camino, mientras que el 18,1% considera que va por mal camino y el 6,3% manifestó no saber o no responder.

Entre los ciudadanos que consideran que Cartagena va por buen camino (685 de 910 personas encuestadas), la principal razón mencionada es la realización de obras de infraestructura, señalada por el 31,9% de los encuestados. En este aspecto se incluyen proyectos como nuevos colegios e instituciones rehabilitadas, hospitales entregados, recuperación de la malla vial, parques renovados y escenarios deportivos intervenidos.

En segundo lugar, el 26,8% atribuye esta percepción positiva a la buena administración y a los proyectos e iniciativas del equipo de gobierno. La adecuación de la malla vial aparece como la tercera razón más mencionada, con 20,5%.

Por el contrario, entre quienes consideran que Cartagena va por mal camino (165 personas), la inseguridad es la principal razón señalada, con 66,3% de las respuestas. En menor proporción, los ciudadanos mencionan otros factores como la percepción de que no se ve la gestión o existe una mala gestión (8,8%), problemas con el servicio de salud (7,1%), la pobreza (7,1%) y el desempleo (6,0%).

Alcalde Dumek Turbay: esto piensa la ciudadanía sobre su gestión

La encuesta también midió la percepción de los ciudadanos frente al alcalde Dumek Turbay. Ante la pregunta “¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del alcalde de Cartagena?”, el 83,3% de los encuestados afirmó tener una imagen positiva del mandatario, mientras que el 11,1% manifestó tener una percepción negativa y el 5,6% indicó no saber o no responder.

Esto significa que más de ocho de cada diez cartageneros valoran positivamente al alcalde, una cifra que refleja altos niveles de aceptación frente a su liderazgo y a las acciones que se vienen implementando en la ciudad.

Además, se indagó por la primera palabra o idea que se le viene a la mente a los ciudadanos cuando piensan en el alcalde Turbay. Los resultados muestran que el 74,7% de las menciones tiene una connotación positiva. Entre las principales asociaciones se destacan “buen gestor” o “buen alcalde” (35,1%), progreso o desarrollo (12,6%) y responsable o trabajador (11,8%). El listado lo complementan términos favorables como: alegre, calidad humana, colaborador, innovación, trabajador, entre otros.

En contraste, las menciones negativas aparecen en una proporción considerablemente menor, entre ellas una percepción negativa en general (7,6%), la idea de que no se ve la gestión o existe mala gestión (3,9%), así como referencias a corrupción (1,2%), populismo (1,0%) e inseguridad (0,7%).

En la misma línea, el CNC ahondó en la percepción ciudadana sobre Dumek Turbay con diversas preguntas, entre las que se destacan: un 90 % considera que el alcalde Turbay hace una buena gestión por el turismo y el deporte; un 88 % avala como buenos los proyectos del mandatario; un 81.2 % lo encuentra cercano con la gente y el 63.8 % considera que se preocupa por sus problemas; un 78.9 lo encuentra interesado por el bienestar y protección animal y un 75.1 defiende su buena gestión por los adultos mayores.

Percepción sobre salud, 60 % positiva

Ante la pregunta: “A pesar de la crisis por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud, ¿cree usted que el alcalde Dumek Turbay está trabajando en lo local por mitigar los efectos de esa crisis?”, la mayoría de los ciudadanos respondió de manera afirmativa. El 60,1% considera que el alcalde Dumek Turbay sí está trabajando desde lo local para mitigar los efectos de la crisis de salud, mientras que el 30,9% opina que no lo está haciendo. Por su parte, el 9,0% manifestó no saber o no responder.

En relación con la pregunta “¿Cuál es el elemento del servicio de salud de Cartagena con el que se siente más insatisfecho?”, los encuestados señalaron principalmente el tiempo de atención para citas con especialista, mencionado por el 41,9% de los encuestados.

En segundo lugar, el 36,5% indicó que su principal inconformidad corresponde a los tiempos de espera en urgencias, mientras que el 12,8% señaló la calidad en la atención. Un 5,1% manifestó no tener inconformidades con el servicio, y el 3,7% no sabe o no responde.

Percepción sobre infraestructura deportiva

Ante la pregunta “¿Cree usted que la actual administración está construyendo suficiente infraestructura deportiva para la ciudad?”, los resultados muestran un respaldo amplio. El 83,9% de los encuestados respondió sí, el 12,5% respondió no y el 3,6% no sabe o no responde.

Este resultado refleja que más de ocho de cada diez ciudadanos perciben que el gobierno distrital está impulsando la construcción y fortalecimiento de espacios deportivos, fundamentales para la recreación, la integración social y la formación de nuevas generaciones de deportistas.

En cuanto al respaldo institucional al deporte, la encuesta también revela una valoración positiva. Ante la pregunta “¿Cree usted que se le está dando el suficiente apoyo a la práctica deportiva en la ciudad?”, el 80,5% considera que sí existe suficiente apoyo, el 16,3% opina que no y el 3,2% no sabe o no responde.

Inseguridad sigue siendo el principal desafío de la administración distrital

Al consultar “¿Cuál es el principal problema que tiene Cartagena en estos momentos?”, el 63,6% de los ciudadanos identificó la inseguridad como la principal problemática de la ciudad. En segundo lugar aparecen las bandas criminales y el microtráfico, con el 4,7%, seguidos por la calidad y cobertura del servicio de salud, con el 4,1%, y el desempleo, con el 3,7%.

Frente a la pregunta “¿En el último año ha sido usted víctima de algún delito?”, el 15,9% de los ciudadanos afirmó haber sido víctima de algún hecho delictivo durante el último año, mientras que el 84,0% señaló que no ha sido víctima. El 0,1% no respondió.

Sin embargo, al consultar “¿Conoce usted a alguna persona que haya sido víctima de algún delito en la ciudad?”, los resultados muestran una percepción más amplia del fenómeno: el 49,1% respondió que sí conoce a alguien que ha sido víctima de un delito, mientras que el 50,6% indicó que no.

Por otra parte, ante la pregunta “¿Cree usted que la Alcaldía Mayor de Cartagena está trabajando por mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad?”, el 70,4 % de los encuestados considera que sí se están realizando acciones para mejorar la seguridad, mientras que el 26,5% opina que no. El 3,1% manifestó no saber o no responder.

La encuesta también evaluó la percepción ciudadana frente a la articulación entre la Policía y la Infantería de Marina en operativos de control para reforzar la vigilancia en distintos sectores de la ciudad. Ante la pregunta “¿Cree usted que la vinculación de la Infantería de Marina a los operativos de control de la Policía ha sido favorable en su percepción de seguridad?”, el 65,9% respondió que ha sido favorable, el 21,1% desfavorable y el 13,0% no sabe o no responde.

Estos resultados muestran que dos de cada tres ciudadanos consideran positiva esta medida, lo que sugiere que la presencia coordinada de las fuerzas institucionales contribuye a generar una mayor sensación de seguridad.

Percepción sobre la movilidad mejora en la ciudad

Los ciudadanos fueron consultados sobre el impacto de los planes de rehabilitación de vías y la recuperación del sistema semafórico implementados por la Alcaldía. El 61,3% considera que la movilidad ha mejorado, el 27,3% cree que ha empeorado, el 9,8% piensa que se mantiene igual y el 1,6% no sabe o no responde.

Esto significa que la ciudadanía valora como claves para mejorar la movilidad en la ciudad las inversiones distritales en infraestructura y nuevos espacios como el mejoramiento y modernización de la infraestructura vial de Cartagena, con 33 kilómetros de vías nuevas y más de 100 kilómetros de calles rehabilitadas; y la Central Semafórica Inteligente, controlada por el DATT, y la Sala Inteligente de Monitoreo y Vigilancia de Distriseguridad, como herramientas útiles para el control del tráfico y la identificación de contravenciones viales.

Ficha técnica

​• Firma encuestadora: Centro Nacional de Consultoría S.A.

​• Número de encuestas: 910 personas.

​• Universo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en Cartagena.

​• Cobertura geográfica: Zonas urbanas y rurales del municipio de Cartagena.

​• Fecha de aplicación: 1 al 7 de marzo de 2026.

​• Método de recolección: Encuesta presencial.

​• Diseño muestral: Probabilístico, estratificado y multietápico.

​• Margen de error: ±4 %.