Aeropuerto Internacional Rafael Núñez ha movilizado 1.371.900 pasajeros en lo corrido del 2026

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena movilizó 595.195 pasajeros durante febrero de 2026, lo que representa un crecimiento cercano al 1% frente al mismo mes de 2025, cuando hubo 590.321 viajeros registrados. Este resultado ratifica la estabilidad y el dinamismo de la terminal aérea, que continúa consolidándose como el principal punto de conectividad del Caribe colombiano.

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Uno de los resultados más destacados del mes fue el comportamiento del tráfico internacional, que alcanzó 166.248 pasajeros en febrero de 2026, frente a los 154.726 registrados en el mismo mes de 2025, lo que representa un crecimiento del 7,4%. Este incremento refleja el fortalecimiento de la conectividad aérea de Cartagena con destinos internacionales y el creciente interés de viajeros provenientes de distintos mercados por visitar la ciudad.

El balance fue positivo en febrero respecto al año anterior, a pesar del fin de la temporada alta. Esto se suma al buen desempeño registrado al inicio del año, cuando la terminal movilizó más de 776.000 pasajeros en enero de 2026, manteniendo una tendencia favorable en la operación aeroportuaria durante lo corrido del año.

“Mes a mes el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena continúa ratificando su importancia para la conexión aérea de la región Caribe colombiana. Las cifras muestran no sólo un alto flujo de pasajeros, sino una operación consolidada y nuestro compromiso para continuar mejorando la experiencia del usuario, por ende la importancia avanzar con el proyecto de modernización”, señaló Patricia Mejía, quien recientemente asumió el cargo de Gerente de Concesión de la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena, OINAC.

En línea con su compromiso de escucha y optimización del servicio, el aeropuerto realizó a través del Centro Nacional de Consultoría durante la primera semana de marzo, encuestas de satisfacción dirigidas a pasajeros, aerolíneas y usuarios de la terminal, con el objetivo de recoger información en tiempo real sobre la experiencia de viaje, identificando oportunidades de mejora en el servicio.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez mantiene una amplia red de rutas nacionales e internacionales que conectan a Cartagena con destinos estratégicos del país y del exterior. A nivel nacional, opera vuelos directos hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, San Andrés, Pereira y Bucaramanga, mientras que en el plano internacional conecta a la ciudad con mercados clave de América del Norte, América Latina y Europa, fortaleciendo el turismo y la dinámica económica del Caribe colombiano que han llevado al Rafael Núñez a ser la tercera terminal con más pasajeros movilizados en Colombia.

Se espera que el próximo 20 de marzo, la aerolínea Wingo inaugure la ruta Bucaramanga - Cartagena - Bucaramanga, que permitirá mejorar la conectividad entre dos de las capitales departamentales más importantes de Colombia, atrayendo no solo turismo, sino también oportunidades de negocio a ambas ciudades.