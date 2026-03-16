A la cárcel presuntos responsables de hurtos violentos en Cartagena y Turbaco

La Fiscalía General de la Nación, Seccional Bolívar, logró la judicialización de dos adultos y la aprehensión de un adolescente, quienes estarían involucrados en graves hechos de inseguridad registrados recientemente en Cartagena y el municipio de Turbaco.

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Atraco a mototaxista en Canapote

El primer proceso judicial corresponde a un evento ocurrido el pasado 22 de febrero en el barrio Canapote, en el norte de Cartagena. Según la investigación, Willer Dandy Díaz Anaya, de 18 años, junto a un joven de 16 años, solicitaron un servicio de mototaxi y, al llegar al destino, habrían intimidado al conductor para despojarlo de sus pertenencias. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional en una rápida reacción tras el hurto del bolso de la víctima.

Tentativa de homicidio en Turbaco

En un segundo caso, la Fiscalía judicializó a Yordy Arley Oquendo Parra por hechos violentos ocurridos en el barrio La Granja, de Turbaco. El procesado es señalado de interceptar a un ciudadano con un arma de fuego para hurtarle una cadena de oro y un reloj valorados en más de 4 millones de pesos.

Durante el asalto, la víctima resultó herida por un impacto de bala y actualmente continúa su proceso de recuperación en un centro asistencial. Oquendo Parra fue capturado por las autoridades el pasado 25 de febrero.

Medidas de aseguramiento

A los implicados se les imputaron, según sus responsabilidades, los delitos de:

Hurto calificado agravado.

Tentativa de homicidio.

Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Pese a que los procesados no aceptaron los cargos, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos mayores de edad, mientras que el adolescente fue enviado a un centro de internamiento preventivo para menores.