Trágico accidente en vías de Bolívar: profesor murió cuando se desplazaba en motocarro

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en zona rural del municipio de Talaigua Nuevo dejó como saldo la muerte de Karol Pérez Jiménez, esposo de la exaspirante al Concejo Berena López.

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El hecho se registró en la tarde del sábado 14 de marzo en la carretera que comunica con el corregimiento de El Vesubio, jurisdicción de ese municipio bolivarense. Según información preliminar, Pérez Jiménez, de 45 años, se desplazaba en un motocarro con destino al municipio de Santana, lugar del que era oriundo. En el vehículo transportaba material de relleno cuando, por razones que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó volcado a un costado de la vía.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades se encuentra la posible explosión de una de las llantas del motocarro, situación que habría provocado que el conductor perdiera el dominio del vehículo y se produjera el siniestro.

Tras el accidente, el hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital La Divina Misericordia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció aproximadamente una hora después de su ingreso debido a las graves lesiones que presentaba, especialmente en la cabeza.

El cuerpo fue remitido posteriormente a la sede de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la necropsia para establecer con exactitud las causas de su muerte.

Karol Pérez Jiménez era ampliamente conocido en la comunidad de Talaigua Nuevo por su labor como docente, actividad a través de la cual formó y acompañó a numerosos niños y jóvenes del municipio.