Israel anunció que el 18 de marzo reabrirá el cruce de Rafah con Gaza para paso de personas

Después de casi dos años de cierre, el paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, abrirá este domingo 1 de febrero. Foto: EFE

La rama de asuntos civiles del Ejército israelí (Cogat, por su siglas en inglés) anunció este domingo que el próximo miércoles, 18 de marzo, será reabierto el cruce de Rafah, entre Egipto y Gaza, para el paso de personas “en ambas direcciones”.

“El funcionamiento del cruce se llevará a cabo de acuerdo con el mecanismo vigente antes de su cierre y sujeto a las directivas de seguridad pertinentes”, añadió.

Israel cerró Rafah el pasado 28 febrero, en paralelo a la ofensiva con Irán e impidiendo la salida de enfermos a terceros países para recibir atención médica o la entrada de los gazatíes que buscaban reencontrarse con familiares dentro de la Franja.

Al igual que antes, el paso de personas estará coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea.

El anuncio advierte que el Ejército israelí realizará “controles e identificaciones adicionales” a los transeúntes en Regavim, un puesto militar donde gazatíes dijeron a EFE haber sido interrogados, en ocasiones durante horas, y vejados por las tropas en su regreso a Gaza.

Para recorrer los 15 kilómetros de distancia que separan el cruce de Rafah hasta el Hospital gazatí Naser, en la sureña Jan Yunis, los palestinos pueden tardar numerosas horas debido a diferentes controles e inspecciones, incluso uno a manos de una milicia, según testigos.

Antes de este último cierre, Israel estaba dejando salir de Gaza de media a 13 enfermos y heridos diarios por Rafah, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de reabrir el cruce el pasado 2 de febrero tras mantenerlo cerrado prácticamente desde su toma militar en mayo de 2024.

Contando a los acompañantes de esos pacientes, en febrero salieron de media de Gaza más de 30 personas, si bien en un primer momento Sanidad gazatí decía que estaba prevista la salida diaria de 50 palestinos y la entrada de otros 150.

La OMS recuerda que en Gaza hay más de 18.500 pacientes (entre ellos cerca de 4.500 niños con diferentes patologías y enfermos crónicos) que necesitan tratamiento médico urgente no disponible en los pocos hospitales que siguen activos en la Franja.

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