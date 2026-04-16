Senado de EE.UU. frena intento de demócratas de bloquear la venta de armas a Israel

El Senado de Estados Unidos bloqueó este miércoles un intento impulsado por demócratas para detener la venta de armamento a Israel, en una votación que evidenció las crecientes divisiones dentro del partido respecto al apoyo militar a su aliado en la guerra contra Irán.

La iniciativa, liderada por el senador Bernie Sanders, buscaba impedir la transferencia de bombas de 450 kilos y excavadoras blindadas, equipos que, según sus promotores, podrían ser utilizados en operaciones militares en Gaza, Líbano e Irán.

Aunque las resoluciones no prosperaron, un número significativo de demócratas se desmarcó de votaciones previas y apoyó parcialmente las medidas.

En total, decenas de senadores demócratas votaron a favor de alguna de las propuestas, reflejando un cambio de postura respecto a intentos similares en años anteriores.

Los republicanos, en cambio, rechazaron de forma casi unánime las resoluciones, defendiendo la continuidad del apoyo militar a Israel y advirtiendo sobre el impacto en la estabilidad regional.

Previamente, el Senado rechazó con una votación de 47 votos a favor y 52 en contra una resolución que buscaba impedir que el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda ordenar nuevos ataques contra la república islámica sin autorización previa del Congreso.

Este miércoles el mandatario aseguró que la guerra está “muy cerca de terminar” en una entrevista con Fox Business, mientras sigue vigente el bloqueo naval que impuso a Irán en el estrecho de Ormuz y envía miles de soldados más a Oriente Medio.

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