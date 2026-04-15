Aplazan audiencia de sentencia de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia chavista

La vista para sentencia del antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, prevista para el jueves 16 de abril en un tribunal federal de Nueva York, fue aplazada de nuevo, según confirmó un portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos.

No es la primera vez

La sentencia de ‘El Pollo’ Carvajal ya había sido aplazada en otras ocasiones mientras el acusado negociaba con la Fiscalía, pero el último retraso se debió a una tormenta invernal que paralizó la ciudad en la fecha entonces programada, el 23 de febrero.

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Sin justificación clara

El portavoz de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York no divulgó una nueva fecha de sentencia ni los motivos de este nuevo aplazamiento, que no consta todavía en el archivo judicial digital del caso.

El prontuario de Carvajal

Carvajal, de 65 años, se declaró culpable el pasado junio de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), importación de cocaína y delitos de posesión y conspiración con armas de fuego.

El venezolano se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

¿Qué sabe ‘El Pollo’?

A finales de 2025, Carvajal envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una carta en la que revela y denuncia como Nicolás Maduro ha convertido el gobierno venezolano en una organización criminal.

El exjefe de inteligencia indica que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros líderes de la cúpula chavista operan como una corporación transnacional dedicada no solo al narcotráfico, sino también a la infiltración política en varios países como Estados Unidos.

“Yo vi cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora dirige a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos cargos de alcaldía. El objetivo de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos”, dice un aparte de la carta.

¿Testigo en caso Maduro?

En 2020, Estados Unidos imputó a Carvajal, al ahora derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro; al primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello (considerado el número dos del chavismo) y a otros líderes venezolanos, y les acusó de conspiración narcoterrorista.

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Desde el pasado enero, Maduro está detenido en una prisión federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, acusados por Estados Unidos de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la posesión de armas.

Carvajal fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela de 2004 a 2011. En 2012 pasó a desempeñar el cargo de director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo de Venezuela y tiempo después fue diputado oficialista.