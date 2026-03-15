Incautaron droga y dinero en efectivo en El Carmen de Bolívar

En un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de El Carmen de Bolívar, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) lograron la captura en flagrancia de dos personas señaladas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Villa María, donde los investigadores venían adelantando labores de seguimiento frente a presuntas actividades relacionadas con la comercialización de sustancias alucinógenas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 24 dosis de base de coca, 105 dosis de marihuana y 60 mil pesos en efectivo, dinero que al parecer sería producto de la venta de estupefacientes en el sector.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados serían actores reincidentes, con nueve anotaciones judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Las autoridades señalaron que estas personas, presuntamente, se dedicaban de manera recurrente a la comercialización de sustancias ilícitas en distintos sectores residenciales del barrio, aprovechando la presencia de consumidores en la zona.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que en las próximas horas un juez de la República definirá su situación judicial.

“Seguimos intensificando las acciones investigativas y operativas contra el microtráfico en el departamento. Nuestro compromiso es cerrarles el paso a quienes afectan la tranquilidad de nuestras comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.