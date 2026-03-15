Golpe a la minería ilegal: incautan maquinaria amarilla por más de $2.000 millones en el Tolima

Tolima

En menos de 24 horas, el Ejército y la Policía Nacional incautaron maquinaria amarilla que iba a ser usada para actividades de minería ilegal en el sur del Tolima. En ambas ocasiones se incautó una cama baja que transportaba una retroexcavadora con rumbo hacia el municipio de Ataco, que se ha convertido en el epicentro de la minería ilegal en el sur del departamento.

Las dos camas bajas y las dos retroexcavadoras fueron interceptadas en un puesto de control en la vía Castilla – Coyaima, corredor por el cual está prohibida la circulación de vehículos con un peso superior a las 25 toneladas, según el Decreto 0879 del 16 de diciembre de 2025.

La maquinaria, que supera las 40 toneladas, incumplía esta disposición, por lo que fue puesta a disposición de la Policía Nacional y de la autoridad competente para adelantar el procedimiento correspondiente.

“La acción se llevó a cabo gracias a información suministrada por inteligencia militar que permitió identificar el traslado de una retroexcavadora con destino a esta zona del departamento. Ante esta situación, las tropas instalaron un puesto de control sobre la vía Castilla–Coyaima, donde se logró detener el vehículo transportador para la verificación de la documentación correspondiente”, manifestó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron las dos retroexcavadoras de las marcas Caterpillar e Hitachi, además de las dos tractomulas con remolque tipo cama baja. Caracol Radio pudo establecer que los cuatro vehículos están avaluados en más de $2.000 millones.

“Nuestros soldados de la Sexta Brigada orientan parte de sus capacidades a evitar que al municipio de Ataco siga llegando maquinaria para la explotación ilícita de oro”, enfatizó el coronel.