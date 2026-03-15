En Mompox fue desarticulado presunto expendio de drogas: funcionaría en una vivienda

En medio de una diligencia de allanamiento y registro adelantada por la Policía Nacional en el municipio de Mompox (Bolívar), fueron capturadas en flagrancia dos personas señaladas del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento fue liderado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el barrio Pablo Sexto, donde las autoridades venían adelantando labores investigativas que permitieron identificar un inmueble que, presuntamente, estaba siendo utilizado como punto de expendio de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, los investigadores lograron la incautación de 55 dosis de cocaína, 21 dosis de bazuco, 100 dosis de marihuana, $309.000 pesos en efectivo y dos grameras, elementos que al parecer eran utilizados para la dosificación y comercialización de los estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados, conocidos con los alias de “Jennifer” y “Orlando”, quienes además serían compañeros sentimentales, utilizaban la modalidad de expendio directo tipo “tienda”, vendiendo las sustancias a consumidores desde su vivienda.

Las investigaciones señalan que la pareja también empleaba intermediarios encargados de la entrega y transporte de las sustancias ilícitas hacia diferentes puntos del sector, con el fin de facilitar la distribución de la droga.

Asimismo, se conoció que ambos presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras se define su situación judicial.