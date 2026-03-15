Capturan a carnicero que habría asesinado a un ‘gota a gota’ en medio de una riña en Ibagué

Ibagué

Una riña por el cobro de una deuda terminó con un desenlace fatal en la plaza de mercado de la calle 21 en Ibagué. La violenta riña dejó a un hombre de 30 años muerto y uno de 46 capturado.

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Ibagué, el episodio se registró sobre las 3:00 de la tarde del sábado 14 de marzo en un establecimiento tipo carnicería de la plaza de mercado. Un hombre de 30 años, identificado como Carlos Eduardo Perdomo, quien se dedicaría al oficio de prestamista o ‘gota a gota’, al parecer llegó hasta la carnicería a cobrarle una deuda a un empleado del establecimiento.

Sin embargo, el cobro desencadenó en una riña, en medio de la cual el trabajador, todavía pendiente por identificar, hirió con un cuchillo al prestamista, quien tuvo que ser trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.

“Horas más tarde, sobre las 9:00 de la noche, cuando se adelantaba el proceso de judicialización del capturado por tentativa de homicidio, la víctima de este hecho falleció”, indicó la Policía.

Por tanto, ahora el trabajador de la carnicería, capturado en flagrancia por la rápida reacción del cuadrante del sector, deberá ser judicializado por el delito de homicidio, en lugar de tentativa de homicidio.

“En este hecho aislado, cabe resaltar que el arma usada era un elemento de trabajo del agresor y que la riña fue motivada por la intolerancia social”, puntualizó la institución.

Según la Policía, se vienen adelantando actividades de control en la plaza de la 21 y sus alrededores, como una de las zonas priorizadas en la ciudad, enfocando los esfuerzos en la incautación de armas cortopunzantes y la prevención de riñas.