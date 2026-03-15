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15 mar 2026 Actualizado 11:04

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Orden Público

Capturan a alias ‘Nelson’, cabecilla de las disidencias de las FARC

En la misma operación, se recuperó un menor de edad que había sido reclutado por las disidencias.

Durante una operación militar ejecutada por el Ejército Nacional en el corregimiento Remolinos del Orteguaza, en Florencia, Caquetá, fue capturado Alexis Ávila Orozco, conocido con el alias de ‘Nelson’, quien sería cabecilla de la Estructura Rodrigo Cadete, parte del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’.

La acción militar también permitió la recuperación de un menor de edad que había sido reclutado por ese grupo armado. El menor ya fue puesto a disposición de las autoridades para el restablecimiento de sus derechos.

La captura de alias ‘Nelson’ además condujo al hallazgo de un depósito clandestino con abundante material de guerra que fue incautado por las autoridades, afectando la capacidad operativa del grupo armado.

En el depósito se encontraron:

  • 8 fusiles
  • Una ametralladora M60
  • 3.981 cartuchos de diferentes calibres
  • 32 proveedores
  • 2 artefactos explosivos
  • 30 elementos de intendencia

La operación hace parte de la estrategia de las Fuerzas Militares para desarticular grupos armados en los departamentos del Caquetá y el Huila y garantizar la seguridad de las comunidades en el territorio.

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