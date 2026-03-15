Banda Sinfónica de Chivatá busca recursos para representar a Colombia en festival internacional

Chivatá

La Banda Sinfónica de Chivatá tiene plazo hasta el próximo 28 de abril para reunir cerca de 100 millones de pesos que les permitan viajar a República Dominicana y participar en un festival y concurso internacional de bandas infantojuveniles.

El director de la agrupación, Cristian Acuña, explicó que ya cuentan con una parte importante del presupuesto gracias al respaldo institucional. “La Gobernación de Boyacá aportó 100 millones de pesos y desde la Alcaldía se anunció un apoyo de 50 millones. Además, hemos recibido cerca de 50 millones en aportes privados, pero el costo total del viaje es de aproximadamente 300 millones”, señaló.

Acuña agregó que la banda espera completar los recursos con el apoyo de la comunidad. “Tenemos habilitada una cuenta de ahorros de Davivienda a nombre de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela de Música Folklor de Chivata, con el número 108900742306.