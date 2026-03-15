Ataque a bala en retén ilegal de disidencias Farc entre Valle y Cauca deja una persona herida

Retén ilegal de las disidencias en el norte del Cauca. Crédito: Suministrada. - Archivo

Una persona permanece en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Cali luego de ser atacada a disparos al no detenerse en un retén ilegal instalado, presuntamente, por disidencias de las Farc.

El hecho ocurrió en el sector de El Crucero, en el corregimiento de Timba, un corredor vial estratégico que comunica al Valle del Cauca con el norte del Cauca y donde, según denuncias de la comunidad, integrantes del frente Jaime Martínez suelen instalar controles armados ilegales.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se movilizaba en su vehículo particular hacia el casco urbano cuando fue interceptada por varios hombres armados que le ordenaron detenerse.

Sin embargo, por temor, el conductor decidió continuar su recorrido. En ese momento, los sujetos abrieron fuego contra el vehículo.

Uno de los disparos impactó a la persona en la espalda, dejándola gravemente herida.

Este nuevo ataque ocurre en medio de varios hechos violentos en Jamundí, donde en los últimos días se han reportado asonadas contra el Ejército, intentos de secuestro, hostigamientos a la fuerza pública y presiones a comunidades campesinas.

Frente a esta situación, el presidente de la Asociación de Personeros del Valle, William Espinosa, pidió a los grupos armados ilegales sacar a la población civil del conflicto.

“El panorama es muy preocupante, más aún con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que advierten riesgos en 34 de los 42 municipios del Valle del Cauca. Es necesario que las autoridades retomen el control de estos territorios”, afirmó.