Se postularon cinco aspirantes a la rectoría de la Universidad del Tolima

Tolima

Tras el cierre del proceso de inscripciones el pasado 6 de marzo, la Secretaría General de la Universidad del Tolima confirmó que cinco personas se postularon para participar en el proceso de elección de rector o rectora de la institución para el periodo 2026–2030.

De acuerdo con la verificación preliminar de requisitos realizada por dicha dependencia, proceso que incluyó la revisión de la documentación presentada por los aspirantes, tres de las postulaciones fueron rechazadas y dos fueron aceptadas inicialmente.

Sin embargo, la UT precisó que este resultado es preliminar, por lo que los inscritos tienen plazo hasta el 16 de marzo para presentar reclamaciones o subsanar documentos ante la Secretaría.

Una vez se surta esta etapa, la institución dará a conocer el listado definitivo de las personas que oficialmente continuarán en el proceso de elección para la rectoría.

Posteriormente, las y los candidatos serán presentados ante la comunidad universitaria y la ciudadanía, mientras continúa el cronograma establecido para adelantar el proceso de selección en los términos definidos por la universidad.

Los admitidos

Entre los dos admitidos figura el profesor Jonh Jairo Méndez Arteaga, exvicerrector de Investigación de la Universidad del Tolima, cargo al que renunció en diciembre de 2025 para aspirar a suceder al rector Omar Mejía Patiño, su antiguo jefe. Es considerado por algunos sectores de la comunidad universitaria como el candidato oficialista.

Jonh Jairo Méndez Arteaga es profesor de Química de la Facultad de Ciencias. Cuenta con un doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad de Lleida, España. Es investigador principal del Grupo de Investigación en Productos Naturales (GIPRONUT), categoría A de Minciencias, y fue director del Doctorado en Ciencias Agrarias.

De otro lado, figura como admitida Yenny Fernanda Urrego Pereira, profesora e investigadora del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la UT. Es ingeniera agrónoma.

En el pasado fue coordinadora del Laboratorio de Hidráulica de esa facultad. También realizó estudios de posgrado e investigación en la Universidad de Zaragoza (España), donde presentó una tesis doctoral sobre eficiencia del riego por aspersión.

Los demás aspirantes rechazados inicialmente son Earney Francis Lasten, Zulma Zubieta Rojas y Diego Fernando Aranda Lozano, quienes tendrán plazo hasta el 16 de marzo para intentar revertir la calificación desfavorable que obtuvieron inicialmente.