Ruta 8M promueve cuidado y bienestar en el entorno laboral del Distrito de Cartagena

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena socializó las rutas de atención institucional durante la Ruta 8M, una estrategia que recorrió diferentes dependencias del Distrito con el propósito de promover el bienestar y la convivencia laboral.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada se presentaron la Ruta de Atención Psicosocial y la Ruta de Atención de Acoso Laboral, herramientas institucionales orientadas a brindar acompañamiento, orientación y apoyo a las servidoras públicas frente a situaciones personales o laborales, así como a fortalecer entornos de trabajo respetuosos y saludables.

“Promover el bienestar y el respeto en el entorno laboral es una prioridad. Por eso socializamos estas rutas para que nuestros servidores sepan que cuentan con apoyo y herramientas institucionales”, expresó Yira Morales, directora administrativa de Talento Humano.

La jornada también incluyó actividades lúdicas, pedagógicas y deportivas que promovieron hábitos saludables y espacios de encuentro entre las servidoras públicas, en el marco de las acciones institucionales que buscan fortalecer el bienestar y la equidad en el servicio público.