Repudio en Ibagué por el feminicidio de Sonia Milena González Ladino

Tolima

Un nuevo feminicidio causó consternación en Ibagué. La víctima en esta ocasión fue Sonia Milena González Ladino, de 35 años, quien fue asesinada el pasado jueves 12 de marzo en el conjunto residencial Ceiba de la Arboleda Campestre. El principal sospechoso es su pareja sentimental, Daniel Cardozo Pérez, de 42 años, quien luego habría intentado quitarse la vida.

A propósito del repudiable caso, la secretaria de la Mujer del Tolima, Sandra Mahecha, se pronunció para rechazar el crimen e hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la protección de la vida de las mujeres y la prevención de actos de violencia basada en género en el departamento.

El presunto agresor, quien era la pareja sentimental de la víctima, fue capturado en el lugar de los hechos por las autoridades. De acuerdo con la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), de ser hallado responsable, el detenido podría enfrentar penas privativas de la libertad que oscilan entre los 20 y los 41 años de prisión.

“No puede ser que las mujeres del Tolima sigan siendo asesinadas. Pedimos a las autoridades que recurran a todos los organismos necesarios para que no pase lo que ocurrió en el caso de Sharit. No podemos seguir permitiendo estas situaciones. Esperamos que se esclarezcan los hechos y que los responsables paguen”, manifestó Mahecha.

Según los datos preliminares de la investigación, la pareja mantenía una relación de aproximadamente seis meses y no presentaba registros de denuncias previas por violencia intrafamiliar. Al respecto, la Secretaría de la Mujer señaló que la ausencia de antecedentes procesales resalta la importancia de la denuncia temprana como herramienta de prevención antes de que los ciclos de violencia escalen de manera fatal.

En cuanto a la respuesta institucional, la Secretaría informó que trabaja de manera articulada con enlaces de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para el abordaje integral del caso. De igual forma, las duplas de atención de la entidad ya se encuentran brindando acompañamiento psicosocial a los familiares de Sonia González Ladino.

La Secretaría de la Mujer del Tolima recordó que mantiene a disposición de la comunidad diversos canales de orientación para el apoyo a víctimas de violencia. Las líneas de emergencia habilitadas son:

• Línea Púrpura de la Policía Nacional: 155

• Fiscalía General de la Nación: 122

• Línea Valiente de la Secretaría de la Mujer: 3143131803

“La comunidad está consternada y la administración da sus condolencias a su familia y seres queridos. Este hecho no va a quedar impune. Haremos seguimiento, junto con nuestra Policía Metropolitana, a la captura del presunto responsable, quien en estos momentos se encuentra en las diligencias de vinculación al proceso”, reveló el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín.

El caso de Sonia Milena González Ladino se suma a otros recordados feminicidios registrados en Ibagué en los últimos años, como los de Stefanny Katherine Bocanegra, Diana Milena Carrera y Sharit Ciro. En ninguno de estos casos los responsables están capturados o cumpliendo una condena.