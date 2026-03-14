Prepara los tenis y ponte pilas porque este sábado la Plaza de viste de Violeta

En marzo las mujeres siguen siendo las protagonistas de la agenda de los fines de semana de la Alcaldía Mayor de Cartagena, es así como durante este sábado se realizará una gran jornada de bienestar, con mucho deporte y cultura. La invitación es abierta hasta completar aforo.

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A partir de las 5 de la tarde, la Secretaría de Desarrollo Social, el IDER y el IPCC, prepararon una variada agenda para que más de mil mujeres disfruten de la Plaza de Variedades, en el Parque Espíritu del Manglar.

“Cartagena sigue conmemorando a nuestras mujeres brindándoles espacios de esparcimiento y sobre todo de autocuidado. Vengan con los tenis listos y con la mejor de las actitudes para disfrutar de una tarde preparada con mucho amor para ellas pero lo mejor es que durante todo marzo, lo que habrá son eventos. Esperamos que nos acompañen”, destacó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

A continuación, le recordamos a la ciudadanía cuáles son los eventos que habrá a lo largo de marzo en conmemoración del Mes de la Mujer:

- Sábado, 14. Hora: 5:00 p. m. La Plaza se viste de violeta. Lugar: Plaza de Variedades.

- Viernes y sábado, 20 y 21 de marzo. Hora: 5:00 a. m. Madrúgale a la salud. Lugar: Villas de la Candelaria; Estadio de fútbol de San Fernando.

- Sábado, 28 de marzo. Hora: 5:00 a. m. Evento futness. Lugar: Plaza de Variedades.

•⁠ ⁠Miércoles, 31 de marzo: Círculo de Sanación con la comunidad LGBTIQ+. Lugar: Casa de la Mujer Heroica.