Por proxenetismo con menor de edad condenan a más de 15 años de prisión a una mujer en Cartagena

Los elementos de prueba aportados por la FiscalíaGeneral de la Nación permitieron que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (Bolívar) revocara la decisión que, en primera instancia, absolvió a Maryis Angélica Berrío Montes, de 53 años.

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En ese sentido, la mujer fue condenada a 15 años y 3 meses de prisión, como responsable deldelito de proxenetismo con menor de edad, ademásde imponerle el pago de una multa de 67 salarios mínimos legales vigentes.

La Fiscalía demostró que el 8 de marzo de 2018 Berrío Montes instrumentalizó a una adolescente de 17 años para que sostuviera relaciones íntimas con varios hombres. El contacto fue hecho en un sector turístico del Centro Histórico de la capital bolivarense.

Por esto, y mediante orden judicial, la Policía Nacional capturó a la sentenciada el pasado 7 de marzo en el barrio La Castellana de Cartagena para que cumpla con la condena impuesta.

Contra este fallo proceden los recursos de ley.