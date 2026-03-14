IPCC anuncia los 23 ganadores de la convocatoria de Circulación Nacional

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) oficializó la lista de ganadores de la convocatoria de Circulación Nacional, una iniciativa que busca proyectar la riqueza artística de la ciudad hacia otras regiones de Colombia. Tras un proceso de evaluación, se seleccionaron 23 propuestas que recibirán estímulos económicos para financiar sus presentaciones, exposiciones y traslados nacionales.

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Los ganadores por categoría:

• Música: Corporación Cultural Casalibre, Brayan Andrés Hincapié Ramírez, Owen Stiwar Cuadro Herazo, Fernando Carrillo Gómez, Melisa Paola García Martínez y Fundación Limitados Visuales de Colombia (LIVICOL).

• Danza: Candilé Asociación para el Desarrollo Sociocultural, Carolina Salamanca Soler, Rodomiro Buelvas Castro, Sebastián Camilo Portela García y Benjamín Darío Olmos Sara.

• Artes Dramáticas y Circo: Juan Rogelio Franco Hernández, Kizzis Ramírez Delgado y Asociación Cultural Teatro Taller Atahualpa.

• Artes Plásticas y Visuales: William Andrés Álvarez Álvarez, Alex Miguel Burgos Calle y Víctor Vives Carrillo.

• Artes Literarias: Édgar Andrés Rodríguez Cogollo, Cristian José Torres Cassiani y Luis Ricardo Barrios Tejeda.

• Artes Cinematográficas y/o Audiovisuales: Corporación de Artes Cinematográficas de Bolívar y Cartagena Distrito Turístico y Cultural (CINEINDIAS).

• Artesanías: Carlos Alberto Muñoz Arévalo.

• Grupos Étnicos (Danza, Música y Teatro): Emiliano Enrique Callejas Ríos con la agrupación Cantadoras de Membrillal.

“Estamos muy contentos de ver cómo el talento de nuestra gente trasciende fronteras. Con estos 23 ganadores, Cartagena se hace presente en la escena nacional. Nuestra apuesta es que el arte local no solo se quede en la ciudad, sino que sea reconocido en todo el país, porque nuestros artistas tienen toda la capacidad para brillar en cualquier escenario”, aseguró el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del instituto aseguró: “Desde el IPCC seguimos trabajando para que los estímulos lleguen de manera equitativa a todas las áreas del arte. Ver propuestas de literatura, danza, artes plásticas y de nuestros grupos étnicos listas para circular por Colombia nos llena de satisfacción. Es una oportunidad para que el sector cultural se fortalezca y siga creciendo de la mano con la gestión que estamos realizando”.

Con la publicación de estos resultados, el IPCC reafirma su compromiso con la democratización de los recursos culturales y el apoyo constante a los artistas, gestores y creadores que mantienen viva la identidad cartagenera. Los ganadores tienen la posibilidad de iniciar ahora su proceso de legalización para hacer efectivos los apoyos y comenzar su gira por el territorio nacional o como mejor les parezca.

Para más información sobre esta y otras convocatorias, los interesados pueden visitar el sitio web oficial www.ipcc.gov.co o seguir las redes sociales del Instituto.