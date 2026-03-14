Instituciones Educativas de Cartagena celebraron Día Internacional de las matemáticas La Red de Docentes de Matemáticas de la Comuna Seis, una fecha promovida por la UNESCO para destacar la importancia de esta disciplina en la vida cotidiana, la ciencia y el desarrollo social.

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Cerca de 17 mil estudiantes participaron de esta conmemoración que se realizó de manera simultánea en las Instituciones Educativas de la Comuna Seis: IE Nuestro Esfuerzo, IE Camilo Torres, IE Luis Carlos Galán, IE La Libertad y IE Politécnico (Pozón), IE de Villa Estrella, IE Fe y Alegría Las Américas (Nuevo Paraíso), IE Fulgencio Lequerica Vélez, IE Hijos de María, IE Madre Gabriela San Martín (Olaya) y en la IE de Fredonia.

“Las 12 Instituciones Educativas nos hemos vinculado a esta gran celebración del Día Internacional de las Matemáticas convencidos que debemos seguir dinamizando la ciencia y el conocimiento en nuestros estudiantes. Creemos que estas acciones impulsadas por la Red de Docentes de Matemáticas contribuyen a tener una educación más competitiva y a promover la sana convivencia”, manifestó Yarime Ortega, rectora de la IE Villa Estrella.

La Red de Docentes de Matemáticas de la Comuna Seis es una iniciativa pionera en la ciudad que busca mejorar la enseñanza de las matemáticas a través de apuestas pedagógicas innovadoras, las cuales son co- realizadas entre profesores de distintas instituciones educativas de la Comuna Seis. Con esta conmemoración del día internacional de las matemáticas inició la agenda 2026 de la Red de Docentes, la cual tiene programado realizar Ferias, Olimpiadas, Torneos de Ajedrez, y otras actividades que buscan mejorar y dinamizar el aprendizaje de esta área.

“En esta conmemoración realizaremos actividades que hemos diseñado 54 docentes de distintas instituciones educativas de la Comuna Seis para que nuestros estudiantes encuentren en los números una fuente de esperanza y superación, tendremos retos, concursos y actividades lúdicas que fortalecen el pensamiento lógico-matemático”, señaló Adalberto Talaigua, docente líder de la Red de Matemáticas.

La creación y funcionamiento de la Red de Docentes de Matemáticas surgió dentro del Plan para el Buen Vivir, la apuesta colectiva que busca mejorar la calidad de vida a través de acciones en educación, ambiente, generación de ingresos y participación ciudadana, con el acompañamiento de Fundación Grupo Social.