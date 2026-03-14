Identificado propietario de motocicleta que invadió carril de Transcaribe con carga pesada

Luego de que se hiciera público un video en el que se observa a una motocicleta transitando por un carril exclusivo de Transcaribe, movilizando una carga pesada y a una persona en condiciones no permitidas, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) logró identificar al propietario del vehículo involucrado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En ese sentido, el propietario fue citado para que comparezca ante las oficinas del DATT y responda por los hechos que quedaron registrados en el material audiovisual que circuló ampliamente.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), este tipo de comportamientos acarrea las siguientes sanciones:

- Transitar por sitios restringidos o carriles exclusivos, infracción tipo C14, que conlleva a la inmovilización del vehículo.

- Transportar personas u objetos que incomoden la conducción o excedan la capacidad del vehículo, infracción tipo A03.

El DATT invita a los actores viales para que mantengan una conducta adecuada que garantice la seguridad y la vida de todos, además intensificará los operativos de control para que estos comportamientos no se sigan presentando.