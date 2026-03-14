Hospital de Zarzal, Valle, alerta crisis financiera por millonaria deuda de Emssanar EPS

El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal alertó sobre una grave crisis financiera derivada de una millonaria deuda que, según la institución, mantiene Emssanar EPS por servicios de salud prestados a sus afiliados en el norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con el hospital, la cartera pendiente supera los 10 mil millones de pesos, recursos que corresponden a atenciones médicas que ya fueron facturadas y radicadas conforme a la normativa del sistema de salud.

La situación quedó en evidencia durante una jornada técnica de conciliación realizada entre ambas entidades, en la que se evidenció que no existe coincidencia en el reconocimiento total de la deuda, lo que mantiene en incertidumbre la recuperación de estos recursos.

Además, el hospital advirtió que la conciliación solo revisó obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que los servicios prestados durante enero y febrero de 2026 aún no han sido incluidos ni conciliados, pese a que ya fueron facturados.

Otro de los puntos es que durante el encuentro no se habría presentado un cronograma claro de pagos.

Desde la gerencia del hospital señalan que esta situación genera una fuerte presión sobre la estabilidad financiera, afectando el pago de obligaciones laborales del personal de salud, la compra de medicamentos e insumos médicos, el mantenimiento de equipos y la continuidad de los servicios para la comunidad.

El hospital también hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta que Emssanar se encuentra actualmente bajo medida de intervención administrativa, para que se adopten medidas que permitan garantizar el pago de los recursos adeudados.