Fueron capturados “Juancho” y “Kike” con dos revolver calibre 38 mm

En el marco de los planes operativos contra el porte ilegal de armas, La Policía Nacional de Colombia logró en las últimas horas la captura de dos sujetos en la zona sur de la ciudad.

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La acción policial se desarrolló en el sector Lomo fino, del barrio Libertador, mediante labores de registro y control. Allí fueron capturados un hombre de 36 años, conocido como ‘Juancho’, natural de Cartagena, a quien se le incautó un revólver marca llama, calibre 38, con tres cartuchos del mismo calibre sin percutir y un sujeto de 33 años, conocido como ‘Kike’ natural de Cartagena, a quien se le incautó un revólver marca scorpio, calibre 38, con tres cartuchos del mismo calibre sin percutir.

Las armas incautadas serán sometidas a cotejo balístico con el fin de establecer si ha sido utilizada en hechos que hayan afectado la seguridad ciudadana.

Tanto los capturados como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, resaltó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas se han logrado 145 capturas y la incautación de 119 armas de fuego, resultados que se traducen en la protección de vidas.

“Continuamos mostrando resultados frente a la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, e invitamos a la ciudadanía a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a los responsables de conductas que afectan la seguridad y la convivencia”, afirmó el oficial.