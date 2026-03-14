En Cali refuerzan vigilancia epidemiológica ante brotes de Sarampión en Colombia

La vacunación es gratuita y se encuentra disponible en más de 120 IPS vacunadoras en Cali.

La secretaría de Salud Pública Distrital hace un llamado a la comunidad para mantenerse alerta frente a los signos y síntomas del Sarampión, enfermedad altamente contagiosa que se transmite fácilmente por el aire y por contacto cercano con una persona infectada.

Entre los principales signos de alerta se encuentran:

Fiebre alta, generalmente superior a los 38 o 39 grados.

Erupción o brote en la piel, que suele iniciar en el rostro y posteriormente extenderse al resto del cuerpo.

También pueden presentarse síntomas respiratorios como tos persistente y secreción nasal, así como ojos rojos o conjuntivitis.

A estos síntomas se suman el malestar general, cansancio intenso y, en algunos casos, la aparición de pequeñas manchas blancas en el interior de la boca, conocidas como manchas de Koplik, que pueden manifestarse antes de la erupción cutánea. Es importante tener en cuenta que el brote en la piel suele aparecer entre tres y cinco días después del inicio de la fiebre.

¿Qué hacer si presenta síntomas?

Si existe presencia de los síntomas descritos y, especialmente, si la persona ha tenido contacto reciente con alguien enfermo o ha estado en lugares donde se han reportado casos sospechosos, se deben seguir las recomendaciones y limitar el contacto con otras personas, en particular con niños pequeños, mujeres embarazadas e individuos que no cuenten con esquema de vacunación.

La autoridad sanitaria también recomienda utilizar los canales de telemedicina, cuando la EPS los tenga disponibles. De no ser así, se debe acudir a los servicios de urgencias, manteniendo siempre las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y es necesario que los servicios de salud puedan adoptar previamente las medidas de aislamiento y bioseguridad necesarias para evitar la propagación del virus.